Минобороны РФ рассказало о поражении четырех пунктов управления ВСУ

Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсона, населенных пунктов Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. В городе Северске Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица “Мста-Б” и в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30», — сказал он.