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13:53 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ рассказало о поражении четырех пунктов управления ВСУ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсона, населенных пунктов Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. В городе Северске Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица “Мста-Б” и в районах населенных пунктов Ивановка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30», — сказал он.

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