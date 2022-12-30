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03:15 (мск), источник: © РИА Новости

Центр Донецка снова попал под украинский обстрел

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Центр Донецка снова попал под украинский обстрел, взрывы были слышны в районе «Донбасс Арены», сообщили РИА Новости очевидцы.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 02:34 выпустили по Донецку шесть ракет РСЗО.

По словам очевидцев, в окрестностях стадиона на рубеже Ворошиловского и Киевского районов были слышны шесть взрывов.

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