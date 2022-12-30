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13:02 (мск), источник: © РИА Новости

В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Мариуполе после отхода из города украинских военных нашли несколько тысяч убитых мирных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Так, только в апреле на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — рассказали в ведомстве.

По оценке следствия, во время работы гуманитарных коридоров через сектор А — ВСУ поделили Мариуполь на несколько таких участков — бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации.

«Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения», — отметили в СК.

Следователи предложили создать ДНК-базу погибших мариупольцев из-за сложностей в установлении их личности.

Против главкома украинских войск Валерия Залужного и других военачальников возбудили уголовное дело по факту военных преступлений в городе.

Вооруженные силы взяли Мариуполь под контроль в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что двадцать процентов жилого фонда не подлежат восстановлению.

Во время боевых действий российская армия открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и подконтрольных Киеву территорий, но украинские военные срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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