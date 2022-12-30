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17:30 (мск), источник: © РИА Новости

В турецком городе Айдын прогремел взрыв, погибли семь человек

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. Семь человек погибли при взрыве в городе Айдын в Турции, передал телеканал TRT Haber со ссылкой на местные власти.

Источник: AP 2022

Уточняется, что еще как минимум четыре человека получили ранения.

Как заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, после ЧП прокуратура региона Назилли начала судебное расследование. Число задержанных после взрыва возросло до пяти.

По информации газеты Takvim со ссылкой на губернатора Гусейна Аксойа, предварительная причина произошедшего — взрыв газового баллона.

Айдын — город на западе Турции, столица одноименного ила (области) страны.

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