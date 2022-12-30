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18:13 (мск), источник: РБК

Брянский губернатор сообщил об обстреле села

Вооруженные силы Украины обстреляли село Кистер в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Спецоперация на Украине

«ВСУ произвели обстрел села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждено электроснабжение. После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановлению», — написал Богомаз. Никто не пострадал.

29 декабря Богомаз сообщил о сбитых с помощью системы ПВО дронах на территории Клинцовского района. Количество беспилотников он не указал, но, по его словам, разрушений и пострадавших не было. 20 декабря губернатор рассказывал об атаке беспилотника на территорию районной электрической сети (РЭС) в Трубчевском районе региона. В результате были повреждены административное здание и автомобиль, пострадавших не было.

23 декабря Богомаз оценил ущерб от обстрелов региона в 100 млн руб. По его словам, в эту сумму входят компенсации за ранения и утрату имущества. Он уточнил, что за время ударов повреждения получили 288 домовладений, построек и машин, а семь домов были полностью разрушены.

В регионе с апреля действует желтый уровень террористической опасности. В октябре в Брянской области и еще в семи приграничных регионах ввели режим среднего уровня реагирования, подразумевающий усиление охраны общественного порядка и особый режим работы государственных объектов.

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