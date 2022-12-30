В Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 млн лет Их место обитания — гора Волна
Фоторепортажи
56Главные события 2022 года в фотографиях
10Двойной слой меха и сообразительность
Популярное за сутки
СМИ: налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023 года
Молдавия заявила о прекращении отношений с руководством России
Полиция проверяет Парфенова из-за сокрытия второго гражданства
21:19 (мск), источник: Ведомости

В МАГАТЭ сообщили об отключении резервной линии электропередачи на ЗАЭС

Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была повреждена и отключена из-за обстрела, следует из заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Резервная линия электропередачи напряжением 330 кВ, ведущая к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом. Масштабы ущерба пока не ясны, но работы по ремонту линии уже ведутся», — пояснил глава агентства Рафаэль Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, консультации с Москвой и Киевом по согласованию и скорейшей реализации плана создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС продолжаются.

Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.

Город Энергодар, а также находящаяся в нем ЗАЭС регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Гросси призывал немедленно прекратить обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской сторонами, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Автопром новой пятилетки
Санкции и нехватка инвестиций в ТЭК приведут к новому мировому кризису через 5–10 лет
Спецоперация на Украине
Брянский губернатор сообщил об обстреле села
В Минобороны РФ рассказали об ударах по энергообъектам Украины
СК России возбудил дело против главкома украинских войск
Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика