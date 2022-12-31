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02:43 (мск), источник: Коммерсантъ

КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство «Рёнхап». Позже береговая охрана Японии сообщила о запуске еще одной ракеты.

Источник: Reuters

По информации береговой охраны Японии, обе ракеты уже упали. Других подробностей не приводится. Как пишет «Рёнхап», южнокорейские военные анализируют дальность, высоту и скорость полета одной из ракет.

Ранее на этой неделе пять запущенных Северной Кореей дронов сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года, один из них подлетел к Сеулу. Военные Южной Кореи извинились за то, что не смогли сбить беспилотники.

Олеся Павленко

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