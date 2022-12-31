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04:30 (мск), источник: РБК

Япония и Южная Корея сообщили о запуске КНДР трех баллистических ракет

КНДР выпустила три ракеты малой дальности с территории приграничной с Южной Кореей провинции. Сеул днем ранее провел испытание твердотопливной космической ракеты для выведения на орбиту разведывательных спутников.

Источник: Reuters

Северная Корея запустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского (Восточного) моря с территории провинции Хванхе-Пукто, расположенной на границе с республикой Корея, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии сообщил о трех пусках в период 8:01 и 8:15 по местному времени (2:01 и 2:15 мск соответственно). Власти Японии заявили, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны. Kyodo со ссылкой на Министерство обороны пишет, что ракеты пролетели около 350 км на максимальной высоте около 100 км.

Накануне, 30 декабря, Сеул провел успешный испытательный полет собственной твердотопливной космической ракеты-носителя, которая может использоваться в целях военной разведки — будет выводить на орбиту спутники для наблюдения, сообщал Yonhap. Это было уже второе испытание, первое (в частности, в истории Южной Кореи) было проведено в марте этого года.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 19 декабря сообщало, что Пхеньян провел испытание в рамках разработки космического спутника разведки. «В ходе испытания подтверждены важные технические характеристики, включая технологию управления камерой, способность аппаратов для связи к обработке и передаче данных в условиях космической обстановки, точность отслеживания и управления наземной диспетчерской системы», — говорилось в сообщении. Завершить разработку спутника КНДР планирует к апрелю следующего года, указало ЦТАК.

NHK отмечает, что этот пуск стал 37-м за 2022 год. Yonhap пишет, что пусков было более 38 (около 70 ракет).

Несколько пусков были ранее в декабре. 23-го были выпущены две ракеты малой дальности, указывает южнокорейское агентство; 18 декабря — две средней дальности.

Еще один крупный инцидент между Пхеньяном и Сеулом произошел 26 декабря. Тогда впервые за пять лет северокорейские спутники пересекли военную демаркационную линию между двумя странами, один из пяти аппаратов даже долетел до южнокорейской столицы. Их не смогли сбить, военные республики Корея принесли за эту неудачу публичные извинения.

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