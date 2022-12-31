Отложенная жизнь: почему люди затягивают выполнение дел Можно ли противостоять прокрастинации и чем она отличается от обычной лени
Фоторепортажи
20Толковый словарь СССР
13Лучшие снимки уходящего года
Популярное за сутки
Полиция проверяет Парфенова из-за сокрытия второго гражданства
СМИ: налог со вкладов впервые начислят по итогам 2023 года
Кличко сообщил об атаке беспилотников на Киев
07:54 (мск), источник: © РИА Новости

Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в пригороде Луганска

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сотрудники спецслужб обнаружили в пригороде Луганска тайник с оружием и боеприпасами, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Способ закладки схрона и его наполнение свидетельствуют о том, что он предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в тайнике нашли противотанковую управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, гранатометы, реактивные штурмовые гранаты, противопехотные мины, более 50 гранат и свыше 100 тысяч патронов разного калибра.

«Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов на территории ЛНР», — заключил источник.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как Запад пытается подорвать Россию изнутри
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Спецслужбы обнаружили схрон диверсантов в пригороде Луганска
Брянский губернатор сообщил об обстреле села
В Минобороны РФ рассказали об ударах по энергообъектам Украины
СК России возбудил дело против главкома украинских войск
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта