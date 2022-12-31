В ЛНР ликвидировали агента СБУ, сообщил источник

По словам собеседника агентства, выявить агента удалось в результате совместной операции сотрудников российских спецслужб и МВД. При задержании тот оказал сопротивление: бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги. В итоге его ликвидировали на месте.
Источник отметил, что по заданию украинских спецслужб агент совершил двойное убийство военнослужащего Народной милиции ЛНР и мирной жительницы.
«Также силовиками получены сведения о планируемом им, по заданию украинских спецслужб, нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой конституции», — добавил собеседник агентства.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению причастных к этому преступлению.
Ранее сегодня сообщалось, что в пригороде Луганска обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, предназначавшимися для украинских диверсантов. В схроне нашли противотанковую управляемую ракету, крупнокалиберный станковый пулемет, гранатометы, противопехотные мины, гранаты и более 100 тысяч патронов.
Накануне депутаты Народного совета ЛНР приняли новую конституцию республики. Заседание проходило в Доме правительства в Луганске.
Луганская Народная Республика стала российским регионом после референдума, на котором большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Владимир Путин и главы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.