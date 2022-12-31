В России за сутки выявили 5 527 случаев заражения коронавирусом

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 515 против 7 695 днем ранее, до 21 207 802.
За сутки в РФ госпитализировали 831 заболевшего против 956 днем ранее (снижение на 13,1%). Число госпитализаций уменьшилось в 41 регионе и увеличилось в 30, в 14 ситуация не изменилась.
Из опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу данных следует, что в Москве выявили 1 283 случая заражения коронавирусом за сутки против 1 420 днем ранее.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 300 403 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 14 против 13 днем ранее, до 47 477.
Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 420, до 3 105 930.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 199 против 147 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 1 128 134 случая заражения.
Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 161, до 1 109 820. За сутки в области не зафиксировано ни одного летального исхода.