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12:24 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 5 527 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 527, летальных исходов из-за ковида — на 58. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Днем ранее в стране зарегистрировали 5 810 случаев заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии — 21 798 509 и 393 712 соответственно.

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Источник: РИА "Новости"

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 7 515 против 7 695 днем ранее, до 21 207 802.

За сутки в РФ госпитализировали 831 заболевшего против 956 днем ранее (снижение на 13,1%). Число госпитализаций уменьшилось в 41 регионе и увеличилось в 30, в 14 ситуация не изменилась.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Из опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу данных следует, что в Москве выявили 1 283 случая заражения коронавирусом за сутки против 1 420 днем ранее.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 300 403 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 14 против 13 днем ранее, до 47 477.

Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 420, до 3 105 930.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 199 против 147 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 1 128 134 случая заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 161, до 1 109 820. За сутки в области не зафиксировано ни одного летального исхода.

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