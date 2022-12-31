12:39 (мск), источник: © РИА Новости
Умер папа римский на покое Бенедикт XVI
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Папа римский на покое Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни, сообщил Ватикан.
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«С болью сообщаю, что почетный папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане», — сказал он.
Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер) занимал Апостольский престол с апреля 2005 года по февраль 2013 года. На консистории 11 февраля 2013 года он неожиданно объявил о решении отречься от престола. С тех пор он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.