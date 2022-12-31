Минобороны России: истребители уничтожили два украинских Ми-8 в ДНР

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое ДНР сбиты два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины», — уточнил Конашенков.
Также он добавил, что средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки ликвидировали восемь беспилотников ВСУ.
Речь об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Бараниковка (ЛНР), Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино (ДНР), Васильевка Запорожской области и Константиновка Херсонской области.
Сведения об убитых военных в ходе спецоперации на территории Украины не приведены.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.