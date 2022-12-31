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17:10 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны России: истребители уничтожили два украинских Ми-8 в ДНР

Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России на территории Донецкой народной республики смогла уничтожить два вертолета Ми-8 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое ДНР сбиты два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины», — уточнил Конашенков.

Также он добавил, что средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки ликвидировали восемь беспилотников ВСУ.

Речь об уничтожении беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Бараниковка (ЛНР), Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино (ДНР), Васильевка Запорожской области и Константиновка Херсонской области.

Сведения об убитых военных в ходе спецоперации на территории Украины не приведены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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