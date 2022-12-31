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15:04 (мск), источник: РБК

В нескольких регионах Украины сообщили о работе ПВО

В Киеве слышны взрывы, сообщил мэр Виталий Кличко. В Киевской и Житомирской областях работает ПВО, сказали главы областных администраций Алексей Кулеба и Виталий Бунечко. Глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Гамалий рассказал, что в воздушное пространство страны залетели «ориентировочно 20 ракет». О подлете ракет сообщил и глава Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

УНИАН сообщает о работе ПВО в Винницкой и Тернопольской областях. Об угрозе ракетного удара предупредили власти Харьковской области.

По данным агентства, взрывы раздаются в Николаеве, Хмельницком и Запорожье. Ким уточнил, что небо над Николаевым чистое. «Звуки непонятные, разбираемся», — написал он в телеграм-канале.

В ряде регионов Украины вводят временные ограничения электроснабжения на случай ракетных ударов. В частности, об этом сообщили глава Николаевской областной администрации Виталий Ким и глава Одесской областной администрации Максим Марченко в своих телеграм-каналах.

По словам Кима, в Одесской области будет ограничено электроснабжение, чтобы «уменьшить потенциальные повреждения». «В связи с угрозой ракетного удара “Укрэнерго” проводит мероприятия по временному ограничению электроснабжения. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему при попадании в нашу инфраструктуру», — рассказал, в свою очередь, Марченко. Он предупредил о возможных внеплановых отключениях электроэнергии.

31 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу.

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