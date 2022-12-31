16:26 (мск), источник: © РИА Новости
Из украинского плена вернулись 82 российских военнослужащих
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более 80 российских военнослужащих освободили из украинского плена, сообщили в Минобороны.
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«Тридцать первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — сказали в ведомстве.
Военно-транспортные самолеты доставят всех освобожденных в Москву на лечение и реабилитацию. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В последние недели Минобороны уже сообщало о возвращении пленных: 1 декабря в Россию вернулись 50 человек, спустя пять дней — еще 60.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.