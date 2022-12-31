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21:42 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую

ДОНЕЦК, 31 дек — РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Согласно сообщениям в телеграм-канале представительства, обстрелы зафиксированы в 21.00, было выпущено в общей сложности 6 снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, согласно ведомству, зафиксированы обстрелы в направлении Червоногвардейского района Макеевки (в 20.55 выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров). В 20.54 зафиксирован обстрел в направлении Ясиноватой (выпущено 8 снарядов калибром 155 миллиметров), отметили в представительстве.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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