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31 декабря 2022, источник: © РИА Новости

При возгорании трансформатора на Ростовской АЭС погиб человек

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Один человек погиб при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС, сообщается на сайте «Росэнергоатома».

Источник: © РИА Новости

Инцидент произошел в субботу в 18:30, загорелся блочный трансформатор энергоблока № 3, находящийся на плановом ремонте. Пожар удалось ликвидировать в 18:42.

«На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся, он не превышает естественных фоновых значений.

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