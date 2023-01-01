01:49 (мск), источник: Lenta.Ru
Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны
Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Он уточнил. что было сбито четыре ракеты, выпущенных из реактивной системы залпового огня. По предварительной информации пострадавших нет.
По его словам, на земле есть незначительные разрушения, в частности, в селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается, добавил Гладков.
29 декабря Гладков также подтвердил факт работы ПВО в регионе. Он добавил, что один из обломков украинской ракеты упал на развязку крупной трассы, где загорелся. Однако он уточнил, что на место оперативно прибыли пожарные, которые потушили возгорание.