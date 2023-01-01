При украинском обстреле больницы в Первомайске в ЛНР погибли шесть человек

Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин сообщил, что при обстреле из РСЗО HIMARS накануне вечером получили ранения два медицинских сотрудника, а при повторном обстреле пострадали автомобили прибывших на место происшествия врачей, а также самого Колягина.
«Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов, так что это число ещё может увеличиться. <…> Всего залпов было три, с интервалом в 30−40 минут. Первый — около 17.00 и третий — около 19.00. Подлость была в том, что украинцы явно рассчитывали, что в это время мы уже будем эвакуировать раненых и разбирать завалы, то есть число жертв увеличится. Причем били очень точными, как мы знаем, ракетами», — рассказала Ковалева.
Как убедился корреспондент РИА Новости, один из ударов пришелся в крышу трехэтажного здания больницы. Сейчас ведущая на третий этаж лестница буквально залита кровью.
В это время в одном из кабинетов на третьем этаже как раз шла операция, здесь из-за атаки ВСУ погибли минимум два сотрудника больницы. В завалах кабинета до сих пор видны тела погибших. По счастливой случайности сам пациент повторных ранений не получил. Его буквально достали из-за упавшей плиты и эвакуировали. Остальных пациентов больницы также срочно перевезли в другие медучреждения города и в соседние города.
«Несколько пациентов больницы получили повторные ранения в результате обстрелов, но их точное число мы сказать пока не можем, так как они срочно были развезены в другие больницы», — рассказала Ковалева.
Она особо отметила, что среди пациентов больницы были пятеро детей с мамами, в том числе новорожденный. Из них никто не пострадал.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.