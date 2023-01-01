В России выявили 5 038 случаев заражения коронавирусом за сутки

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 527 случаев заражения и 58 смертей, всего с начала пандемии — 21 803 547 и 393 762 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 283 против 7 515 днем ранее, до 21 213 085.
За сутки в РФ госпитализировали 470 заболевших против 831 днем ранее (снижение на 43,4%). Число госпитализаций уменьшилось в 54 регионах и увеличилось в 16, в 15 ситуация не изменилась.
В Москве число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 1 161 против 1 283 днем ранее, в Подмосковье — на 148 против 199, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 301 564 случая заражения, а в области — 1 128 282.
Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 15 против 14 днем ранее, до 47 492. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 082, до 3 107 012. В Подмосквье количество случаев выздоровления, по данным портала, увеличилось на 122, до 1 109 942. За сутки в области зафиксировано два летальных исхода, всего с начала пандемии — 15 459.
За сутки в Санкт-Петербурге число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией возросло на 728 против 708 днем ранее.
Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 828 313 случаев заражения.
Количество выздоровевших после ковида в Петербурге увеличилось на 534, до 1 784 626, число умерших возросло на 16, до 36 593.