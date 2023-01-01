В «Укрэнерго» заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы

«Уровень повреждений беспрецедентный… Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции “Укрэнерго”, мы говорим, к сожалению, и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов», — заявил он в эфире единого новостного телемарафона.
По словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы. Он добавил, что хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все более тяжело.
«У них (резервных схем питания. — Прим. ред.) есть лимит: в первую очередь они менее надежны, а это значит, что каждая следующая атака не добавляет здоровья нашей энергосистеме. Все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения», — заявил глава правления «Укрэнерго».
Ранее глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявлял, что энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС Росси начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.