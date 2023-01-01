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15:42 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило о ликвидации шести диверсионных групп ВСУ

В ходе спецоперации на Украине российские военные ликвидировали шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, которые действовали в Запорожской области и ДНР, сообщило Минобороны в ежедневной сводке в телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка Донецкой народной республики», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ДНР в районе населенного пункта Полтавка был сбит вертолет Ми-8 ВСУ. 29—31 декабря в республике сбили еще шесть таких вертолетов.

В ДНР также были уничтожены мобильный радиолокатор обзора воздушного пространства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства АN/TPQ-50, две самоходные гаубицы Krab польского производства. В Запорожской области удар нанесен по складу артиллерийских боеприпасов. В ЛНР перехватили семь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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