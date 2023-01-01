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21:12 (мск), источник: Известия

Пушилин рассказал о сбитых с помощью ПВО украинских снарядах в новогоднюю ночь

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила множество снарядов, выпущенных украинскими боевиками в новогоднюю ночь по Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 января заявил врио главы региона Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«С нашей стороны активно работала система ПВО. Прилетов было бы несоизмеримо больше. Сказалась и слаженная работа наших контрбатарейщиков и артиллеристов, которые не позволяли врагу совершать эти обстрелы безнаказанно», — заявил он ТАСС.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение новогодней ночи выпустили 25 снарядов по Донецку. Одна из ракет попала прямо в жилой дом. Также снаряды повредили оперный театр и центральную библиотеку им. Крупской.

1 января мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о том, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ пострадали двое взрослых и трехмесячный ребенок.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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