В Пенсильвании задержали подозреваемого в убийстве студентов в Москве

Трагедия произошла 13 ноября. Злоумышленник проник в дом, который снимали студенты Университета Айдахо, и зарезал троих спящих девушек и одного молодого человека, возлюбленного одной из погибших.
Сотрудники полиции долгое время следили за 28-летним Брайаном Кохбергером. Правоохранители «вели» мужчину до Пенсильвании, после чего было принято решение о задержании его в горах группой специального назначения.
Мужчина уже предстал перед судом. Власти пообещали в скором времени раскрыть подробности дела.
Москва (Moscow) — город на северо-западе США, в штате Айдахо. Центр и крупнейший город округа Лейто. Расположен на севере штата, вдоль границы со штатом Вашингтон. В городе расположен Университет Айдахо. В этом городе родились писатель Кэрол Бринк и певец Джош Риттер.