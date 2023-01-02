В Аризоне нашли креветок, которые жили на Земле 550 млн лет Их место обитания — гора Волна
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
56Главные события 2022 года в фотографиях
Популярное за сутки
Группа «Вагнер» взяла много пленных на Украине, заявил Пригожин
Минобороны сообщило об ударе по производству дронов на Украине
Пассажиры верхних полок поездов получат право есть на нижних
06:42 (мск), источник: © РИА Новости

Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ

ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — сообщил боец артиллерийского расчета, наносившего удар.

Цель удалось выследить при помощи беспилотника, затем ее координаты оперативно передали артиллеристам. Благодаря данным объективного контроля доподлинно известно о ликвидации цели.

В составе наносившего удар артиллерийского расчета боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Солдаты прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как Запад пытается подорвать Россию изнутри
Турки пришли в восторг от предупреждения Путина Вашингтону
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Пушилин рассказал о сбитых украинских снарядах в новогоднюю ночь
Минобороны заявило о ликвидации шести диверсионных групп ВСУ
Войска России сбили дроны ВСУ в Крыму и Белгородской области
Минобороны сообщило об ударе по производству дронов на Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта