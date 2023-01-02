Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ

«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — сообщил боец артиллерийского расчета, наносившего удар.
Цель удалось выследить при помощи беспилотника, затем ее координаты оперативно передали артиллеристам. Благодаря данным объективного контроля доподлинно известно о ликвидации цели.
В составе наносившего удар артиллерийского расчета боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Солдаты прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.