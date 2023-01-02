06:44 (мск), источник: ТАСС
В Брянской области украинский БПЛА повредил энергообъект
Пострадавших нет.
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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник в понедельник произвел атаку на Климовский район, был поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет.
«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район, — написал губернатор в своем Telegram-канале. — Пострадавших нет. <…> В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество».
На месте происшествия работают спасательные службы.