11:00 (мск), источник: © РИА Новости
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
ВОРОНЕЖ, 2 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Воронежа, сообщили местные власти.
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По предварительным данным, дрон направлялся к городу со стороны Украины.
«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины», — говорится в заявлении.
Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле нет. Ситуация находится под контролем.
Украинские военные неоднократно пытались атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. В частности, сегодня утром обстрелу подвергся Климовский район Брянской области. В результате повреждения получил объект энергоснабжения, в поселке пропало электричество. Помимо этого, украинские дроны пытались наносить удары в Курской, Орловской, Саратовской и Рязанской областях, а также в Крыму.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.