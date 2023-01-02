Как с годами менялся новогодний стол россиян На праздничное меню влияли революция, индустриализация, оттепель и падение железного занавеса
Фоторепортажи
56Главные события 2022 года в фотографиях
10Двойной слой меха и сообразительность
Популярное за сутки
Минобороны сообщило об ударе по производству дронов на Украине
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Войска России сбили дроны ВСУ в Крыму и Белгородской области
14:35 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотный летательный аппарат под Бердянском в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня в районе 13:40 расчетом ПВО ВС РФ в 35 километрах севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства», — говорится в публикации.

В результате инцидента жертв и разрушений нет. Власти попросили людей сохранять спокойствие.

Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Решивший противостоять России Сунак столкнулся с ужасающей реальностью
Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском
В ВКС анонсировали участие стратегической авиации в СВО
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Минобороны заявило о ликвидации шести диверсионных групп ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта