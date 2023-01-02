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17:41 (мск), источник: ТАСС

Служба безопасности Украины предъявила обвинение главе Банка России

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора. Именно она организовала введение рублевой зоны в районах юга и востока Украины», — говорится в сообщении службы, опубликованной в официальном Telegram-канале.

Кроме того, отметили в СБУ, «глава российского Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны».

Сообщается, что Набиуллиной предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины («Преднамеренные действия, совершенные представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия»).

В СБУ отметили, что «решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск».

Это уже не первые подобные процессы со стороны украинских властей. В 2019 году киевский суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы Светлану Савченко по обвинению в государственной измене за воссоединение Крыма с Россией. 23 декабря 2022 года украинский суд вынес заочный приговор в отношении депутата Госдумы Дениса Майданова за якобы имевшее место покушение на территориальную целостность Украины.

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