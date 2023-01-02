Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

«На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи», — подчеркнули в ведомстве.
Противник при этом потерял до 70 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Российская артиллерия нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
—более 40 военнослужащих;
—три бронетранспортера;
—два пикапа.
Российские военные также нанесли удар по военнослужащим 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Берестового, Кисловки и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
—до 30 солдат;
—две боевые бронированные машины;
—три автомобиля.
На Южнодонецком направлении удалось нанести комплексное огневое поражение солдатам ВСУ в районе Золотой Нивы и Пречистовки на территории ДНР.
Потери противника составили:
—более 40 военнослужащих;
—три боевые бронированные машины;
—два пикапа.
Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.