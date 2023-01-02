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17:48 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские подразделения продолжили успешное наступление на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи», — подчеркнули в ведомстве.

Противник при этом потерял до 70 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Краснолиманское направление

Российская артиллерия нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР, а также Червоной Дибровы в ЛНР.

Потери противника составили:

—более 40 военнослужащих;
—три бронетранспортера;
—два пикапа.

Купянское направление

Российские военные также нанесли удар по военнослужащим 103-й и 105-й бригад территориальной обороны возле Берестового, Кисловки и Синьковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

—до 30 солдат;
—две боевые бронированные машины;
—три автомобиля.

Южнодонецкое направление

На Южнодонецком направлении удалось нанести комплексное огневое поражение солдатам ВСУ в районе Золотой Нивы и Пречистовки на территории ДНР.

Потери противника составили:

—более 40 военнослужащих;
—три боевые бронированные машины;
—два пикапа.

Всего за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 92 районах.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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