СК возбудит уголовное дело после предъявления СБУ обвинения главе ЦБ РФ

«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллиной», — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила главе Банка России Эльвире Набиуллиной обвинение «в финансировании военных группировок страны-агрессора». Ей инкриминируется организация введения рублевой зоны в районах юга и востока Украины. Кроме того, по сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны.
«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — заключили в СК.