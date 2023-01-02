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22:39 (мск), источник: ТАСС

СК возбудит уголовное дело после предъявления СБУ обвинения главе ЦБ РФ

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением СБУ к уголовной ответственности председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка Российской Федерации Э. С. Набиуллиной», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Служба безопасности Украины сообщила, что предъявила главе Банка России Эльвире Набиуллиной обвинение «в финансировании военных группировок страны-агрессора». Ей инкриминируется организация введения рублевой зоны в районах юга и востока Украины. Кроме того, по сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны.

«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — заключили в СК.

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