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06:02 (мск), источник: РБК

Похитителю граффити Бэнкси в Гостомеле пригрозили 12 годами тюрьмы

По данным прокуратуры, житель Киева решил демонтировать со стены дома граффити «Женщина в противогазе», чтобы продать его, а деньги использовать «по собственному усмотрению». Он говорил, что собирался направить их на помощь ВСУ.

Источник: Reuters

На Украине предъявили обвинения жителю Киева, который пытался украсть граффити британского художника Бэнкси, сообщает Генпрокуратура страны.

По данным ведомства, мужчина решил демонтировать кусок стены со здания в Гостомеле, на котором была нарисована женщина в противогазе, затем продать граффити, а деньгами «распорядиться по собственному усмотрению». Для этого он привлек нескольких человек, которые не знали о намерениях подозреваемого.

Когда изображение срезали со здания, подозреваемый обмотал рисунок пленкой и собирался загрузить в автомобиль, но не успел, «поскольку был разоблачен сотрудниками военной администрации». Граффити удалось вернуть.

Главное управление Национальной полиции в Киевской области сообщило, что организатору попытки похищения предъявили обвинение по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как передает издание Delo.ua, организатор акции по демонтажу — волонтер Сергей Довгий. Он заявлял, что хотел продать изображение на аукционе, а вырученные деньги потратить на помощь украинской армии.

О том, что Бэнкси приезжал на Украину, стало известно в ноябре. Художник сообщил, что создал семь рисунков в разных местах Украины, в том числе в Ирпене и Бородянке. Он выбирал места, наиболее пострадавшие после обстрелов. В Ирпене он нарисовал девочку-гимнастку с лентой. В начале декабря художник стал почетным гражданином города.

10 декабря Бэнкси выставил на продажу 50 копий своей картины [FR]AGILE. Как сообщили организаторы, на вырученные деньги будут куплены машины скорой помощи, генераторы, газовые обогреватели и электрооборудование для Украины.

Наталия Анисимова

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