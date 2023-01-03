11:09 (мск), источник: © РИА Новости
В Киеве ввели экстренные отключения света
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Киеве во вторник действуют экстренные отключения света, сообщили в украинской энергокомпании Yasno ДТЭК.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Внимание! Применяются экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не стабилизируется», — говорится в сообщении на сайте энергокомпании.
В понедельник мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский сказал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.