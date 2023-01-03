Главные события 2022 года в фотографиях Самые важные события в России и мире в уходящем году
Фоторепортажи
16Показаны самые забавные снимки дикой природы
10Двойной слой меха и сообразительность
Популярное за сутки
Минобороны РФ: при ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 военных
Юрист предупредил о новых правилах доставки пенсий
Водителям напомнили о новых дорожных знаках
15:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны сообщило об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ под Харьковом

Российские войска уничтожили две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом во вторник, 3 января, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — рассказал он.

По словам Конашенкова, российские военные также уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа под Харьковом. Как уточнил представитель Минобороны, удары были нанесены в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое.

Кроме того, стало известно об уничтожении 130 наемников в Масляковке и Краматорске Донецкой народной республики (ДНР).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По словам главы государства, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи со стороны руководителей Донецкой и Луганской народных республик.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Умерла Вивьен Вествуд
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
Спецоперация на Украине
В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов
Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов
Военные РФ продолжили наступление на донецком направлении
Минобороны: уничтожены две группы диверсантов ВСУ под Харьковом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта