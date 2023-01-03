Минобороны сообщило об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ под Харьковом

«В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — рассказал он.
По словам Конашенкова, российские военные также уничтожили более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа под Харьковом. Как уточнил представитель Минобороны, удары были нанесены в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое.
Кроме того, стало известно об уничтожении 130 наемников в Масляковке и Краматорске Донецкой народной республики (ДНР).
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По словам главы государства, таким образом Москва отреагировала на просьбы о военной помощи со стороны руководителей Донецкой и Луганской народных республик.