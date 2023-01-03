Бастрыкин поручил завести дело за привлечение СБУ к ответственности двух командиров ВС РФ

«Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ С. Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ И. Осипова», — сообщает СК.
По информации из открытых источников, Служба безопасности Украины предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ и бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ «в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины».
В рамках уголовного дела Следственный комитет РФ установит должностных лиц СБУ, принявших решение о привлечении граждан России к уголовной ответственности.