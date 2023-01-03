В ЛНР уничтожили группу украинских диверсантов

«На Краснолиманском направлении уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Украины», — сказал он.
Марочко уточнил, что диверсанты пытались воспользоваться густым туманом для захвата позиций в районе населенного пункта Стельмаховка. Благодаря предоставленным волонтерами тепловизорам разведчиков удалось вовремя обнаружить и ликвидировать, добавил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях более 160 человек убитыми и ранеными.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.