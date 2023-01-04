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09:32 (мск), источник: ТАСС

Системы ПВО сбили два беспилотника вблизи Севастополя

По словам губернатора Михаила Развожаева, все службы работают в штатном режиме.

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны утром в среду сбили в районе аэродрома Бельбек вблизи Севастополя два беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме», — написал Развожаев.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, за последние месяцы несколько раз предпринимались попытки его атаки беспилотниками. 30 декабря Развожаев сообщал о работе ПВО в небе над Севастополем. 2 января также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны над городом, по информации губернатора, было сбито два БПЛА.

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