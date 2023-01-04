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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска потеряли более 35 человек за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 35 человек, два танка и технику, сообщила Народная милиция ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), восемь единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбит один БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 35 человек», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 40 человек, танк, пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника.

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