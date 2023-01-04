13:18 (мск), источник: ТАСС
МО РФ сообщило, что истребители России сбили в ДНР МиГ-29 Воздушных сил Украины
Также, по словам официального представителя российского военного ведомства, в Николаевской области сбит Су-25.
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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе Краматорска в Донецкой Народной Республики и в Николаевской области сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики и населенного пункта Новопавловка Николаевской области сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.