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13:23 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции», — сообщили в Минобороны.

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