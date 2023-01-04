13:23 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные отразили контратаку ВСУ на Дорожнянку
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении отразили украинскую контратаку на Дорожнянку в ДНР, сообщили в среду в Минобороны России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Дорожнянка Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции», — сообщили в Минобороны.