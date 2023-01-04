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15:04 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Москве спасли обезьяну, объевшуюся таблеток

Счастливо закончилось история с обезьяной Алисой, укравшей и съевшей пачку таблеток для понижения артериального давления. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии. На протяжении восьми часов макаке вводили лекарства, которые помогают очистить организм после интоксикации. Сейчас с животным всё хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Источник: Секрет Фирмы

На протяжении восьми часов макаке вводили лекарства, которые помогают очистить организм после интоксикации. Сейчас с животным всё хорошо, его жизни ничего не угрожает.

Макака-резус Алиса попала на приём в ветеринарный участок «Красная Пахра». В пресс-службе рассказали, что состояние обезьянки при поступлении было достаточно тяжёлым — она была очень слаба и её тошнило.

«Оказалось, что Алиса украла у владельца пачку таблеток для понижения артериального давления. Спасали пациентку ветеринарные специалисты клиники — Руслан Нохов и Ольга Кулабухова. На протяжении восьми часов Алисе вводили лекарственные препараты, которые помогают очистить организм после интоксикации», — рассказали в комитете ветеринарии.

Также там добавили, что в процессе лечения ветеринары тщательно контролировали артериальное давление Алисы.

Обезьяна в роли домашнего животного — явление в России довольно редкое. Но бывают домашние питомцы и ещё более экзотичные. Например, жительница Волгоградской области стала хозяйкой случайно залетевшей к ней летучей мыши. Правда, заботиться о ней она решила не сама — её обязали местные чиновники.

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