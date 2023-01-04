В Москве спасли обезьяну, объевшуюся таблеток

На протяжении восьми часов макаке вводили лекарства, которые помогают очистить организм после интоксикации. Сейчас с животным всё хорошо, его жизни ничего не угрожает.
Макака-резус Алиса попала на приём в ветеринарный участок «Красная Пахра». В пресс-службе рассказали, что состояние обезьянки при поступлении было достаточно тяжёлым — она была очень слаба и её тошнило.
«Оказалось, что Алиса украла у владельца пачку таблеток для понижения артериального давления. Спасали пациентку ветеринарные специалисты клиники — Руслан Нохов и Ольга Кулабухова. На протяжении восьми часов Алисе вводили лекарственные препараты, которые помогают очистить организм после интоксикации», — рассказали в комитете ветеринарии.
Также там добавили, что в процессе лечения ветеринары тщательно контролировали артериальное давление Алисы.
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