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Спецоперация на Украине
16:17 (мск), источник: Газета.Ру

Гражданин Польши может получить до 5 лет тюрьмы за одобрение СВО на Украине

Прокуратура Польши предъявила гражданину страны обвинение в одобрении российской спецоперации на Украине, в соответствии с которым ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Источник: AP 2022

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Polska Agencja Prasowa.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры Свидницы Томаш Орепук пояснил, что мужчину обвиняют «в одобрении начала и ведения агрессивной войны Российской Федерации против Украины и одобрении насилия, применяемого к украинскому населению из-за его национальной принадлежности».

По версии прокуратуры, гражданин в период с 24 февраля по 4 марта прошлого года публиковал соответствующие записи в социальных сетях, и, согласно предъявленному обвинению, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Допрошенный в качестве подозреваемого Марчин М. признался в размещении записей в своем профиле в социальной сети, однако в своих объяснениях заявил, что они не содержат контента, одобряющего войну», — пояснил Орепук.

При этом, по данным ведомства, сейчас подозреваемый находится за пределами страны, но для «хода дела» это «не имеет значения».

В США ранее обвинили пятерых граждан России в отмывании денег и закупке технологий военного и двойного назначения в обход санкций, сообщил Минюст Соединенных Штатов. По версии следствия, им помогали два гражданина США — Алексей Брейман и Вадим Ермоленко. Трое из семерых задержаны, обвиняемым грозит до 30 лет тюрьмы.

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