17:54 (мск), источник: Известия
Умер военкор ФАН Кирилл Романовский
Международный журналист Аббас Джума в своем Telegram-канале 4 января сообщил о смерти военного корреспондента, журналиста РИА ФАН Кирилла Романовского.
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Он подчеркнул, что Романовский постоянно учился, а Джума учился у него.
«Ушел из жизни мой друг и коллега, мой дорогой Кирилл Романовский — журналист РИА ФАН, интеллектуал, человек с гигантским опытом полевой работы, который, тем не менее, постоянно учился и у которого учился я. Я буду очень скучать по тебе, Кир», — высказался Джума.
Причина смерти не сообщается.
В конце декабря 2022 года Джума сообщал, что Романовский лежит в больнице в тяжелом состоянии. В августе военкор перенес «очередную операцию на мозг». Джума обращал внимание на то, что Романовский тяжело восстанавливается.