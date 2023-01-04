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21:55 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал в Telegram-канале радиоперехваты переговоров польских наемников в Марьинке. По его словам, украинское командование незадолго до новогодних праздников перебросило две группы бойцов на этот сложный участок фронта. Безсонов уточнил, что изначально их численность составляла 120 человек, однако сейчас в живых остались только около 30.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Замминистра информации ДНР также опубликовал радиоперехваты переговоров наемников.

«Куда мы попали?! Нам другое говорили… Тут прятаться негде. Связь глушится… Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери… По нам бьют украинские минометы. Мы слышим направление залпа… Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас ждали!..» — привел Безсонов высказывания поляков.

В начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были убиты, столько же вернулись домой.

О присутствии польских наемников, участвующих в конфликте на стороне киевского режима, неоднократно заявляли и российские военные. В частности, в конце ноября Минобороны России сообщало о ликвидации до 200 польских боевиков в Великих Хуторах Харьковской области и свыше 100 наемников «иностранного легиона» в ДНР. В этот же период в ЛНР со ссылкой на данные разведки и радиоперехваты сообщали о колоссальных потерях среди польских солдат под Кременной, Лисичанском, Сватово и на других направлениях.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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