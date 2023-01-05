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11:15 (мск), источник: © РИА Новости

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Полтавская область: объявлена в 10:55 (мск). Черниговская область: объявлена в 10:56. Днепропетровская область: объявлена в 10:51. Сумская область: объявлена в 10:57. Харьковская область: объявлен в 10:53», — говорится в сообщении министерства.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

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