В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

«Полтавская область: объявлена в 10:55 (мск). Черниговская область: объявлена в 10:56. Днепропетровская область: объявлена в 10:51. Сумская область: объявлена в 10:57. Харьковская область: объявлен в 10:53», — говорится в сообщении министерства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.