11:42 (мск), источник: © РИА Новости
Норвегия передает Украине дополнительные артиллерийские снаряды
МУРМАНСК, 5 янв — РИА Новости. Норвегия передает Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов, сообщило министерство обороны королевства.
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«Артиллерийские снаряды могут использоваться в нескольких типах артиллерийского оружия, в том числе, M109, который Норвегия передала ранее», — говорится в сообщении.
Как отметил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам, «Украине нужна международная поддержка в виде военной техники и обучения собственных сил». По словам министра обороны, Норвегия внесла значительный вклад в течение 2022 года и продолжит вносить в 2023 году.