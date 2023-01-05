Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 10.55 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Ласточкино — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Макеевка — город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерию калибром 155 миллиметров применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.