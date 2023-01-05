ВС России уничтожили более 55 экстремистов «Батальона имени Шейха Мансура»

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого “батальона имени Шейха Мансура”, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 57 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах.
«В районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.