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14:40 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили более 55 экстремистов «Батальона имени Шейха Мансура»

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура», заявило Министерство обороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого “батальона имени Шейха Мансура”, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что всего оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 57 артиллерийских подразделений украинских военных на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах.

«В районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ», — добавили в МО РФ.

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