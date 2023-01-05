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14:42 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные сбили два украинских самолета в ДНР

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки в ДНР два украинских самолета Су-24 и Су-25, сообщило в четверг Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Победа Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, уточнило Минобороны.

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