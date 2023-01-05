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14:35 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила 21 украинский дрон и пять ракет HIMARS

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 21 украинский беспилотник, 5 снарядов РСЗО HIMARS, а также 4 ракеты HARM, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«За сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Николаевка, Волноваха, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки были перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM в ЛНР и Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО российской армией были уничтожены 359 украинских самолетов, 199 вертолетов, 2834 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7422 танка и других боевых бронированных машин, 971 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3781 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7937 единиц специальной военной автомобильной техники.

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